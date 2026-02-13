Sevgililer Günü'ne Özel 10 Şık Tarif

Ev ortamında hazırladığınız hamburgerin tadı dışarıda yediklerinizden çok daha iyi olacak. Bu hamburger tarifiyle hem sevdiğinizi etkileyecek hem de güzel bir akşam yemeği yemiş olacaksınız. Tarif İçin → Dağınık Hamburger (Sloppy Joe)

İtalya'nın romantik esintisini evinizde hissetmek için hazırlayabileceğiniz o tarif. Ispanak ve domates sosun muhteşem uyumuyla akşamınıza renk ve lezzet katacak. Tarif İçin → Domates Soslu Ispanaklı Ravioli

Mutfağında deniz esintisi hissetmek isteyenler için bir şef edasıyla hazırlayabileceğiniz tarifimiz. Bezelye püresi ve limonun ferahlatıcı tadı ve ızgaranın üzerindeki isten gelen kokuyla lezzetini ikiye katlayan ve romantik anlarınıza eşlik eden bir tarif. Tarif İçin → Bezelye Püreli Izgara Somon

Bir şef gibi hazırlayıp sunabileceğiniz ve karşınızdaki kişiyi rahatlıkla etkileyebileceğiniz tarifimiz. Et severler için fırında nar gibi kızarmış bir pirzola ve üzerine crumble dokunuşu. Tarif İçin → Fırında Pirzola Crumble

Tavuğa farklı bir soluk getirerek gecenizi güzelleştirebileceğiniz bir tarif. Balın tatlı dokunuşlarıyla tavuğun lezzetinden doğan bir yemek. Tarif İçin → Portakallı ve Ballı Tavuk

Sevgililer Günü'ne özel güzel bir balık hazırlamak istiyorum diyenlere özel balık tarifimiz. Balığın narin dokusu ve meyvelerden gelen tatlı-ekşilikle birlikte damaklarınızda unutulmaz bir iz bırakacak. Tarif İçin → Böğürtlen ve Frenk Üzüm Soslu Mezgit

Uzak Doğu mutfağını evinizin mutfağına taşıyabilirsiniz. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif ile kendi mutfağınızda Uzak Doğu havası hissedeceksiniz. Hem sizin hem de sevdiğinizin tek lokmada yutacağı sushi tarifimiz. Tarif İçin → California Roll Sushi

Sofranızda İtalyan esintilerini hissettirecek yapımı çok kolay fakat yemesi bir o kadar lezzetli olan bir tarif. Geniş şerit makarnalar ve kıymanın muhteşem uyumu. Tarif İçin → Bolonez Soslu Makarna

Sevgililer Günü yemeğini sıradan bir yemek olmaktan çıkarıp ziyafete dönüştürmek isteyenler için etin lezzetini gölgelemeyen, lezzetine lezzet katan sosuyla hazırladığımız antrikot tarifimiz. Tarif İçin → Soslu Antrikot

Doğu ve batı sentezini tek tabakta sunabileceğiniz bir tarif. Sofranızda ufak farklılıklar denerken gelenekselden uzaklaşmayan bu tarif özel günler için biçilmiş kaftan. Tarif İçin → Tatlı Tuzlu Tavuk Şiş