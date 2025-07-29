Bezelye Püreli Izgara Somon
Bezelye püresinin ferah tadıyla eşleşen ızgara somon, hafif ve şık sunumuyla özel akşam yemeklerine lezzet katıyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bezelye püresi için bezelyeleri derin bir tencereye alın. Üzerlerini geçecek kadar su ekleyin. Orta ateşte yumuşayana kadar pişirip, süzün.
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2
Ocaktan alıp zeytinyağı ve tereyağını ekleyin. Blender ile ezip püre kıvamına getirin. Süt, tuz ve karabiberi ekleyin. Kıvamı çok koyu olursa biraz daha süt ekleyip seyreltebilirsiniz.
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3
Üzeri için enginar kalplerini 3-4 parçaya bölün. Izgara tavasına 1 tatlı kaşığı zeytinyağını dökün. Orta-yüksek ateşte ısıtın. Enginar kalplerinin üzerinde ızgara izi çıkana dek önlü arkalı kızartıp kenara alın. Aynı tavada somonları önlü arkalı olacak şekilde yaklaşık 3-4 dakika pişirin.
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4
Bezelye püresini tabağa alın. Yanına somonu koyun. Üzerlerine haşlanmış bezelye, kıyılmış Frenk soğanı, bezelye filizi ve karabiber serpiştirin. Yanında limon dilimi ile servis yapın.
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