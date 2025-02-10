Karalahanalı Kuzu Ciğerli Taco

Geniş bir tavada tereyağını eritin. Kekik, pul biber ve kimyonu üzerine ekleyip karıştırın. Tavayı kenara alın. Ciğeri kızgın yağın içine atıp en fazla 30 saniye kızartın. Kevgir ile alıp süzün. Baharatlı tereyağının içine ekleyip karıştırın.