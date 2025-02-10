Karalahanalı Kuzu Ciğerli Taco
Yumuşacık kuzu ciğeri, besleyici karalahana ve enfes baharatlarla buluşuyor! Her lokmada lezzet patlaması yaşatan bu taco tarifini kaçırmayın!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ciğeri küçük küpler halinde doğrayın. Derin bir kabın içine süt ve yenibaharı alın. Ciğeri ilave edip karıştırın. Üzerini streç film ile kapatın. 1 saat buzdolabında bekletin.
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2
Mor soğanı ayıklayıp yarım ay doğrayın. Üzerine tuz ekleyin ve ovun. Kenarda bekletin.
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3
Derin bir tavaya 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı alın. Orta ateşte kızdırın. İnce doğranmış karalahana, ince doğranmış mor lahana ve küp doğranmış patatesleri ekleyin. 1-2 dakika kavurun.
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4
Ciğeri buzdolabından çıkarın. Bir süzgece aktarıp suyunu süzdürün.
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5
Unları derin bir kapta harmanlayıp, suyu süzülmüş ciğerleri üzerine ekleyin. Karıştırıp, tüm ciğerin una bulanmasını sağlayın.
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6
Geniş bir tavada tereyağını eritin. Kekik, pul biber ve kimyonu üzerine ekleyip karıştırın. Tavayı kenara alın. Ciğeri kızgın yağın içine atıp en fazla 30 saniye kızartın. Kevgir ile alıp süzün. Baharatlı tereyağının içine ekleyip karıştırın.
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7
Taco'ların içine mor soğan ve ciğeri paylaştırın. Bekletmeden sıcak olarak servis yapın.
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