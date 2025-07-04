Fırında Pideli Tavuk Tava
Kıtır pideler üzerinde lokum gibi tavuk parçaları, fırında buluşup lezzete doyuran bir ziyafete dönüşüyor! Fırında Pideli Tavuk Tava, doyurucu ve nefis bir ana yemek arayanlara birebir!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir tencereye butları alıp 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve bir tutam tuz ile hafifçe kızartın. Üzerine kaynar suyu ekleyip kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.
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2
Kerevizi soyup küp doğrayın ve tavaya alın. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, bir tutam tuz ve yarım limon suyu ile kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.
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3
Tenceredeki tavuk suyunu alıp içine yarım limon sıkın.
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4
Pideyi parçalara ayırıp bir döküm tavaya ve fırın kabına yerleştirin. Pidenin üzerine bu tavuk suyundan koyun. Aralarına kerevizin yeşil yapraklarından yerleştirin. Haşlanmış butları koyup üzerlerine zeytinyağı gezdirin, susam serpin. Zeytinleri ve kavrulmuş kerevizleri de katın.
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5
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Limon dilimleri ve taze biberiye ile sıcak olarak servis yapın.
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