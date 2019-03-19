Soslu Ispanak Köftesi

Ispanağı temizleyin ve kaynar suya batırıp çıkartın. Daha sonra soğuk suya atıp 1-2 dakika bekletin ve süzün. Ekmek dilimlerini küp doğrayıp sütle karıştırın. Yemeklik doğranmış arpacık soğanları zeytinyağında pembeleşene dek kavurun ve ekmekli karışıma ekleyin. Üzerine ıspanak, yumurta, un, tuz, karabiber ve muskat ekledikten sonra iyice yoğurun.