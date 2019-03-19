Soslu Ispanak Köftesi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ispanağı temizleyin ve kaynar suya batırıp çıkartın. Daha sonra soğuk suya atıp 1-2 dakika bekletin ve süzün. Ekmek dilimlerini küp doğrayıp sütle karıştırın. Yemeklik doğranmış arpacık soğanları zeytinyağında pembeleşene dek kavurun ve ekmekli karışıma ekleyin. Üzerine ıspanak, yumurta, un, tuz, karabiber ve muskat ekledikten sonra iyice yoğurun.
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2
Hamuru 10 adet eşit parçaya ayırın ve avucunuzda yuvarlayarak köfteleri hazırlayın. Daha sonra una bulayın. Kaynayan tuzlu suya köfteleri atarak, orta ateşte 10-12 dakika pişirin. Sos için zeytinyağını kızdırıp sarmısağı şöyle bir çevirin.
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3
Kabukları soyulduktan sonra küp doğranmış domates, tuz ve karabiber ekleyip 4-5 dakika pişirin. Sosu servis tabağına alıp üzerine köfteleri yerleştirin. Rendelenmiş kaşar peyniri serperek servis yapın.
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