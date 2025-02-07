Guacamole Soslu Pancar Burger

Soğanı yarım ay dilimleyin. Bir tavayı ocağa alın. Orta ısılı ateşte ısınmasını bekleyin. Soğanları tavaya aktarın. Üzerine tuz ve şekeri ekleyin. Soğanlar hafif karamelize olup renk alana kadar yanmamalarına dikkat ederek 15 dakika kadar soteleyin. Ardından 1 çay bardağı su bardağı suyu azar azar ilave edin. Suyunu çekene kadar ara ara karıştırıp, kenara alın. Üzerine yarım ay dilimlenmiş mantarları da ekleyip, yumuşayana kadar soteleyin.