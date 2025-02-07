Guacamole Soslu Pancar Burger
Guacamole Soslu Pancar Burger: Renkli, sağlıklı ve lezzetli! Pancar ve guacamole'nin mükemmel uyumuyla burgerinize yeni bir dokunuş katın.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pancar köftesi için kinoa hariç bütün malzemeyi bir blender'a alın. Hafif taneli kalacak şekilde çekin. Bu harcı derin bir kaba aktarın. Üzerine kinoa ekleyip, köfte kıvamına gelen kadar yoğurun. Harcı ikiye bölün. Elinizle şekil vererek 2 adet köfte yapın.
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2
Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Köfteleri tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, dışı sert ve kuru, içi yumuşak kalana dek pişirin. Fırından çıkarın, oda sıcaklığında yarım saat dinlendirin. Guacamole sos için soğan ve Meksika biberini ince kıyın. Derin bir kabın içine aktarın. Üzerine hardal, üzüm sirkesi, limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyin. Kaşıkla karıştırın.
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3
Hamburger ekmeğini enlemesine ortadan ikiye kesin. Bir tavada önlü arkalı kızartın. Ekmeğin iç yüzüne hazırladığınız guacamole sostan 1 yemek kaşığı sürün.
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4
Soğanı yarım ay dilimleyin. Bir tavayı ocağa alın. Orta ısılı ateşte ısınmasını bekleyin. Soğanları tavaya aktarın. Üzerine tuz ve şekeri ekleyin. Soğanlar hafif karamelize olup renk alana kadar yanmamalarına dikkat ederek 15 dakika kadar soteleyin. Ardından 1 çay bardağı su bardağı suyu azar azar ilave edin. Suyunu çekene kadar ara ara karıştırıp, kenara alın. Üzerine yarım ay dilimlenmiş mantarları da ekleyip, yumuşayana kadar soteleyin.
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5
Dilim ananaslara ızgara tavada ızgara çizgisi oluşturduktan sonra üzerlerine toz şeker ve biraz limon suyu döküp bir tavada karamelize edip kenara alın.
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6
Hamburger ekmeğini enlemesine ortadan ikiye kesin. Hazırladığınız pancar köftesini içine koyun. Üzerine guacamole sostan 1 yemek kaşığı sürün. Mantar, soğan, ananas ve isteğe bağlı olarak mikro filiz ya da yenilebilir çiçekleri de ekleyin. Ekmeğin diğer yarısını üzerine kapatıp, servis yapın.
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