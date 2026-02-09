Beğendiyi servis tabağına alıp üzerine etleri ilave edin. Közlenmiş domates, biber ve maydanozla süsleyerek servis yapın.

Hünkar Beğendi ile Ali Nazik Aynı Yemek mi?

Hünkar beğendi ile Ali Nazik her ne kadar birbirlerine çok benzeseler de aynı yemek değillerdir. Hünkar beğendi'nin altındaki patlıcan beşamel sos ve peynirle karıştırılarak daha yoğun bir lezzet ortaya çıkarılır. Ali Nazik ise yoğurt ve sarımsak ile karıştırılarak daha ferah bir taban elde edilir.

Hünkar Beğendi Yapmanın Püf Noktaları

Etinizi pişirmeden önce mühürlemelisiniz. Suyunu içinde bırakarak daha yumuşak bir et elde edebilirsiniz.

Közlediğiniz patlıcan herhangi bir ara nesne olmaksızın direkt ateşle temas etmeli.

Közlediğiniz patlıcanları blender ile değil bıçak ile doğramalı ve is tadını kaybetmemelisiniz.

Servis aşamasında eti en son eklemelisiniz ki sıcaklığını kaybetmesin.

Hünkar Beğendi 1 Gün Önceden Yapılır mı?

Hünkar beğendinin etini 1 gün önceden süte yatırarak marine edebilir ve daha yumuşak bir et elde edebilirsiniz. Hünkar beğendinin hazırlıklarını 1 gün önceden yapabilirsiniz.