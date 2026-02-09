Hünkar Beğendi
Bursa mutfağının vazgeçilmez tariflerinden Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan hünkar beğendi tarifi. Sofralarınızın padişahı olacak bu tarif i tam ölçüleriyle sizlerle paylaşıyoruz.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kebabı hazırlamak için, yarım su bardağı ayçiçeği yağını bir tavaya alıp üzerine etleri ekleyin ve orta ateşte pişmeye bırakın.
-
2
Diğer taraftan tereyağı eritip küp doğradığınız soğanları ve havucu kavurarak etlere ekleyin. Salçayı ve tuzunu da ilave edip bir iki çevirdikten sonra üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Suyu azaldıkça ilave ederek etleri pişirin.
-
3
Beğendi için, patlıcanları yıkayıp bir kürdanla birkaç yerinden delin. Daha sonra ocakta ya da fırında közleyip kabuklarını soyun ve acılığını alması için limonlu suya koyun.
-
4
Birkaç dakika bekletip sudan alın ve ince kıyın. Bir tencerede tereyağını eritip üzerine unu ekleyin. 2 dakika sonra patlıcanları, sütü, rendelenmiş kaşar peynirini ve tuzu da ekleyip koyu bir kıvam alana kadar pişirin.
-
5
Beğendiyi servis tabağına alıp üzerine etleri ilave edin. Közlenmiş domates, biber ve maydanozla süsleyerek servis yapın.
Hünkar Beğendi ile Ali Nazik Aynı Yemek mi?
Hünkar beğendi ile Ali Nazik her ne kadar birbirlerine çok benzeseler de aynı yemek değillerdir. Hünkar beğendi'nin altındaki patlıcan beşamel sos ve peynirle karıştırılarak daha yoğun bir lezzet ortaya çıkarılır. Ali Nazik ise yoğurt ve sarımsak ile karıştırılarak daha ferah bir taban elde edilir.
Hünkar Beğendi Yapmanın Püf Noktaları
Etinizi pişirmeden önce mühürlemelisiniz. Suyunu içinde bırakarak daha yumuşak bir et elde edebilirsiniz.
Közlediğiniz patlıcan herhangi bir ara nesne olmaksızın direkt ateşle temas etmeli.
Közlediğiniz patlıcanları blender ile değil bıçak ile doğramalı ve is tadını kaybetmemelisiniz.
Servis aşamasında eti en son eklemelisiniz ki sıcaklığını kaybetmesin.
Hünkar Beğendi 1 Gün Önceden Yapılır mı?
Hünkar beğendinin etini 1 gün önceden süte yatırarak marine edebilir ve daha yumuşak bir et elde edebilirsiniz. Hünkar beğendinin hazırlıklarını 1 gün önceden yapabilirsiniz.
