Etli Patlıcanlı Fırın Makarna
Evde kolayca yapabileceğiniz lezzet şölenine merhaba deyin.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Eti bir tencereye alıp, suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyip yumuşayana kadar (gerekirse su ekleyerek) pişirin.
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2
Patlıcanları çok büyük olmayacak şekilde arzunuza göre dilimleyin ve acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Süzüp sudan geçirin ve iyice kurulayın.
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3
Piyazlık doğradığınız soğan ve patlıcanı ayçiçeği yağında soteleyin. Üzerine et, dörde bölünmüş domates, domates püresi, yapraklarına ayrılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyin. Şöyle bir çevirip ocaktan alın.
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4
Makarnayı, tuz eklediğiniz bol suda üzerindeki süre kadar haşlayıp, süzün. Etli harcı makarnaya ilave edin. Parmesanın yarısını üzerine katıp karıştırın ve bir fırın kabına aktarın.
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5
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından alıp kalan parmesanı ilave ederek servis yapın.
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