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Etli Patlıcanlı Fırın Makarna

Evde kolayca yapabileceğiniz lezzet şölenine merhaba deyin.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Eti bir tencereye alıp, suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyip yumuşayana kadar (gerekirse su ekleyerek) pişirin.

  • 2

    Patlıcanları çok büyük olmayacak şekilde arzunuza göre dilimleyin ve acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Süzüp sudan geçirin ve iyice kurulayın.

  • 3

    Piyazlık doğradığınız soğan ve patlıcanı ayçiçeği yağında soteleyin. Üzerine et, dörde bölünmüş domates, domates püresi, yapraklarına ayrılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyin. Şöyle bir çevirip ocaktan alın.

  • 4

    Makarnayı, tuz eklediğiniz bol suda üzerindeki süre kadar haşlayıp, süzün. Etli harcı makarnaya ilave edin. Parmesanın yarısını üzerine katıp karıştırın ve bir fırın kabına aktarın.

  • 5

    Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından alıp kalan parmesanı ilave ederek servis yapın.

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