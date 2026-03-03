Dana Rosto (Sauerbraten)
Alman mutfağının eşsiz lezzeti olan dana rosto sirkeyle yumuşatılarak ağızda dağılan bir kıvama geliyor. Bu eşsiz tarif aile yemeklerini bir adım ileriye taşıyarak size bir şef tabağı yiyormuş hissiyatı verecek. Bu eşsiz tarifi sofralarınızda denemelisiniz!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Dana rosto için eti geniş bir kaba alın. Üzerine yarım su bardağı sirke, iri küp doğranmış soğan, yarım ay doğranmış havuç ve sarımsağı ekleyin. Karıştırın ve üzerini kapatın. Bir gece buzdolabında bekletin.
-
2
Eti beklettiğiniz karışımdan çıkarın. Sebzeleri ve sıvıyı kenara ayırın. Eti kağıt havlu ile kurulayın.
-
3
Geniş bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı ısıtın. Etin tüm yüzeylerini 2–3 dakika yüksek ateşte kızartın bir kenarda bekletin.
-
4
Kenara ayırdığınız soğan ve havuçları aynı tencerede 5 dakika kavurun. Domates salçasını ekleyip 3-4 dakika pişirin.
-
5
Et suyunu tencereye dökün. Kalan üzüm sirkesini ilave edin. Defne yaprağını ve tane karabiberi koyun. Tuzu ekleyin. Eti tekrar tencereye alın.
-
6
Tencerenin kapağını kapatın. Et çatalla kolay ayrılacak yumuşaklığa gelene kadar pişirin.
-
7
Et piştikten sonra tenceredeki sosu süzün. Sebzeleri blender ile pürüzsüz kıvama gelene kadar çekin. Sosu tekrar tencereye alın ve 5 dakika kaynatın.
-
8
Patates knödel için patatesleri kabuklu olarak haşlayın. Sıcakken soyun ve pürüzsüz olana kadar ezin.
-
9
Tereyağını, yumurtayı, unu ve tuzu ekleyin. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamuru 5 dakika dinlendirin. Avuç içinizde mandalina büyüklüğünde yuvarlak toplar yapın.
-
10
Geniş bir tencerede kaynar su hazırlayın. Suya 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Knödel toplarını kaynar suya bırakın. Yüzeye çıktıklarında 2–3 dakika daha pişirin. Delikli kaşıkla çıkarıp süzdürün.
-
11
Kırmızı lahana için kırmızı lahanayı tereyağında 3–4 dakika soteleyin. Limon suyu ve sirkeyi ekleyerek 2 dakika pişirin.
-
12
Eti dilimleyin ve tabağa alın. Üzerine sosu dökün. Yanına patates knödel ve mor lahana yerleştirin. Kıyılmış ve dal maydanozla süsleyin. Sıcak olarak servis yapın.
Dana Rosto Etin Neresi?
Dana rosto için kullanılan et yağsız bir et olup dananın sırt kısmından elde edilir.
Dana Rosto Hangi Etten Yapılır?
Dana rosto yaparken kullanılan et dana but veya kontrfile olabilir. Özellikle dana nuar tercih edilir.
Dana Rosto Yumuşak Mı?
Dana rosto düzgün pişirme yöntemleriyle yumuşak bir et haline gelir. Dananın nuar kısmından elde edilen etle yapılan bu et yemeği çok lezzetli ve yumuşaktır.
Dana Rosto Yağlı Mıdır?
Dana rosto için kullanılan et yağ ve sinir içermeyen bir ettir.
