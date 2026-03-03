Dana Rosto (Sauerbraten)

Eti dilimleyin ve tabağa alın. Üzerine sosu dökün. Yanına patates knödel ve mor lahana yerleştirin. Kıyılmış ve dal maydanozla süsleyin. Sıcak olarak servis yapın.

Dana Rosto Etin Neresi?

Dana rosto için kullanılan et yağsız bir et olup dananın sırt kısmından elde edilir.

Dana Rosto Hangi Etten Yapılır?

Dana rosto yaparken kullanılan et dana but veya kontrfile olabilir. Özellikle dana nuar tercih edilir.

Dana Rosto Yumuşak Mı?

Dana rosto düzgün pişirme yöntemleriyle yumuşak bir et haline gelir. Dananın nuar kısmından elde edilen etle yapılan bu et yemeği çok lezzetli ve yumuşaktır.

Dana Rosto Yağlı Mıdır?

Dana rosto için kullanılan et yağ ve sinir içermeyen bir ettir.