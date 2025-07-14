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Yoğurtlu Ciğer

Yoğurtlu Ciğer
ORTA 30 DAKİKA

Yumuşacık ciğer, ferah yoğurtla buluştu! Baharatlarla lezzetlenen bu enfes tarif, sofralara hem geleneksel hem de dengeli bir tat getiriyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Ciğerin üzerindeki zarları temizleyin. Her biri yaklaşık 2 cm uzunluğunda ve 0.5 cm genişliğinde olacak şekilde şeritler halinde doğrayın. Ciğerlerin üzerine unu serpiştirin. Fazla unu silkeleyin.

  • 2

    Geniş bir tavaya zeytinyağını alın. Kıyılmış soğanı ilave ederek 2-3 dakika kavurun. Ezilmiş sarımsağı ve unlanmış ciğerleri de tavaya ekleyin. Yüksek ateşte 2-3 dakika karıştırarak pişirin.

  • 3

    Üzerine sıcak suyu, hardalı katın. Karışımı kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirerek kıvam almasını sağlayın. Baharatları ve tereyağını ilave ederek karıştırın.

  • 4
    Ayrı bir kasede yoğurdu çırpın. Tavadaki karışımın üzerine dökerek hızlıca karıştırın. Servis tabağına alın. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.

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