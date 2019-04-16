Susamlı Somon
Bir çok proteini, minerali ve vitamini içinde bulunduran somon balığı, zengin bir sağlık deposu olmasıyla birlikte herkes tarafından çokça sevilen bir besin türüdür. İşte susamlı somon tarifimiz!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Somon dilimlerini arkalı önlü soya sosuna batırın. Ardından tek taraflarını susama bulayıp, pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine, susamlı taraflı üste gelecek şekilde gelişigüzel yerleştirin.
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2
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin ve fırından alın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Kabukları temizlenmiş arpacık soğanları ilave edip, hafif renk alana dek tavayı sallarak pişirin.
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3
Renk aldıklarında kalan soya sosunu ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Daha sonra fırın tepsisindeki somonların aralarına sosuyla birlikte dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5 dakika pişirin.
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4
Somonların üzerlerine kıyılmış taze soğan serpiştirip salata ile birlikte servis yapın.
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