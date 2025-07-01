Beyaz Lahana Mücveri
Malzemeler
Yapılışı
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1
Öncelikle lahanayı incecik doğrayın. Üzerine tuz ekleyin iyice ovun. Suyunu salması için 10 dakika bekletin.
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2
Suyunu bırakan lahanayı iyice sıkın. Üzerine rendelenmiş havucu, incecik doğranmış yeşillikleri ve diğer malzemeleri de ekleyin. Homojen kıvam alana kadar karıştırın.
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3
Harca yemek kaşığı ile şekil verin. Kızgın yağda arkalı önlü pişirip servis yapın.
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