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Beyaz Lahana Mücveri

Beyaz Lahana Mücveri
KOLAY 15 DAKİKA

Farklı ve lezzetli bir alternatif: Beyaz Lahana Mücveri

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Öncelikle lahanayı incecik doğrayın. Üzerine tuz ekleyin iyice ovun. Suyunu salması için 10 dakika bekletin.

  • 2

    Suyunu bırakan lahanayı iyice sıkın. Üzerine rendelenmiş havucu, incecik doğranmış yeşillikleri ve diğer malzemeleri de ekleyin. Homojen kıvam alana kadar karıştırın.

  • 3

    Harca yemek kaşığı ile şekil verin. Kızgın yağda arkalı önlü pişirip servis yapın.

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