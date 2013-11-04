Taze Baharatlı Deniz Levreği, Ispanaklı Risotto ile
Lezzet ve zarafeti bir arada sunan bir akşam yemeği önerisi: Taze Baharatlı Deniz Levreği, Ispanaklı Risotto ile!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Levreği kekik, biberiye ve tuzla harmanlayıp, ızgarada önlü arkalı pişirin.
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2
Pirinci yıkayıp, kıyılmış soğanla birlikte zeytinyağında kavurun. Üzerini geçmeyecek şekilde su ekleyin. Tuz ve safran ilave edip, suyunu çekene dek pişirin. Yeniden su ekleyip, diri kalacak şekilde pişirin.
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3
Ayrı bir yerde ıspanağı haşlayıp, suyunu sıkın. Kıyıp risottoya ekleyin. Krema ilave edip ocaktan alın. Küp doğranmış patates, kıyılmış sarımsak, doğranmış kerevizle biberleri, soya sosu ve nar ekşisi ile harmanlayıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında yumuşayana dek pişirin.
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4
Levreği servis tabağına alın. Üzerine permasan peyniri serpilmiş risottoyu ve fırınlanmış sebzeleri de tabağa aktarıp servis yapın.
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