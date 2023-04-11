Kuru Meyveli Pilav
Farklı bir lezzet arayanlar kuru meyvelerle lezzetlendirilmiş bu pilavı çok beğenecek. İşte kuru meyveli pilav tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Baldo pirinci bol suyla yıkayıp 20 dakika ılık tuzlu suda bekletin. Kuru kayısıları küçük parçalar şeklinde doğrayın.
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2
Kayısı, kuru üzüm ve kuş üzümlerini yarım su bardağı et suyunda 20 dakika bekletin. Parça kuzu etini tencereye alıp kavurmaya başlayın. 80 gram tereyağını ekleyip kavurma işlemine devam edin.
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3
Çiğ badem, Antep fıstığı, çam fıstığı ve kaju fıstığı ekleyip çok kısık ateşte kavurun. Et suyunda beklettiğiniz kuru meyveleri ve pirinci iyice süzün.
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4
Pirinci ve tüm meyveleri ilave edin. Tuz, tarçın, karabiber ve yenibahar ile tatlandırıp et suyunu ekleyin. Et suyu kaynayana kadar hızlı sonrasında ise kısık ateşte pirinç taneleri suyu çekene kadar pişirmeye devam edin.
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5
Pilavı ocaktan aldıktan sonra kapağını açıp üzerini bir mutfak bezi ile kapatın. 20 dakika dinlendirin. Sıcak servis yapın.
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