Hünkarbeğendi
Köz patlıcanın ipeksi dokusuyla hazırlanan hünkarbeğendi, üzerinde servis edilen yumuşacık etle Osmanlı mutfağının en özel lezzetlerinden biri.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Tencereye ayçiçeği yağı ve tereyağını alın. Kıyılmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından kuşbaşı doğranmış eti ekleyin. Suyunu salıp tekrar çekene kadar ara ara karıştırarak pişirin.
-
2
Salçayı ilave edip 1-2 dakika daha kavurun. Doğranmış yeşil biberleri ekleyerek birkaç dakika daha pişirin. Soyulmuş ve doğranmış domatesleri ve sarımsakları ekleyin, karıştırarak 2-3 dakika daha pişirin.
-
3
Üzerine sıcak suyu dökün. Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte yaklaşık 30-35 dakika et yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan almadan önce tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın.
-
4
Beğendi için patlıcanları ocakta, fırında ya da köz tavasında közleyin. Közlenen patlıcanların kabuklarını soyup ince doğrayın.
-
5
Ayrı bir tencerede tereyağını eritip unu ilave edin. Kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurun. Sürekli karıştırarak sütü azar azar ekleyin. Pürüzsüz ve koyu kıvamlı bir sos elde edene kadar pişirin.
-
6
Soğanı bütün halde içine koyun, karanfil ve defne yaprağını ilave edip birkaç dakika daha kaynatın. Soğan, karanfil ve defne yaprağını içinden çıkarın. Közlenmiş patlıcanları ekleyip karıştırın.
-
7
Rendelenmiş kaşar peynirini ilave edip tamamen eriyene kadar karıştırın. Tuz, karabiber ve muskatı ekleyerek beğendiyi ocaktan alın. Servis tabağına önce beğendiyi yayın. Üzerine pişen eti yerleştirin. Sıcak servis yapın
