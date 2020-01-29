Erikli Yaprak Sarma
Yaprak sarmanın erikli haline doyamayacaksınız. İşte ağızda bıraktığı ekşi lezzet ile sofraların vazgeçilmezi olan erikli yaprak sarma tarifi…
Malzemeler
Yapılışı
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1
Asma yapraklarını ılık suya koyup, birkaç kez suyunu değiştirerek fazla tuzunu alın. Sudan çıkarıp elinizle sıkın.
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2
Kıymayı geniş bir kaba alıp, üzerine yıkanıp süzülmüş pirinç, sıvıyağ, ince kıyılmış soğan, sarmısak, maydanoz, dereotu, nane, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.
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3
Bir adet asma yaprağını düz bir zemine serip içine hazırladığınız harçtan koyup, sarın. İç harç ve yaprak bitene dek işleme devam edin. Bir tencerenin dibine birkaç adet asma yaprağı serin.
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4
zerine, aralarına kuru erikleri koyarak, birkaç kat halinde sarmaları yerleştirin. Tuz ve karabiber serpin. Sarmaların seviyesine gelecek kadar sıcak su ekleyin. Tereyağını 3-4 parça halinde tencereye koyun.
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5
Sarmaların üzerine ısıya dayanıklı bir kapak yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatıp ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan sonra 30 dakika pişirip ocaktan alın.
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