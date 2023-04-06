Tebriz Köftesi
İran mutfağının en ünlü köftelerinden olan Tebriz köftesi lokum gibi lezzetiyle dikkat çekiyor. Peki Tebriz köftesi nasıl yapılır? Tebriz köftesinin malzemeleri nelerdir? İşte Tebriz köftesinin tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Köfte harcı için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp 8-10 dakika yoğurun ve dinlenmesi için buzdolabına kaldırın. Dinlenen köfte harcını 4 eşit parçaya bölün.
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2
Her parçayı avucunuzda açın ve içine 1 adet haşlanıp kabukları soyulmuş yumurta, 2 adet kuru erik, 1 adet ceviz ve 3-4 adet kuru üzüm koyup büyük bir top haline getirin.
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3
Hazırladığınız büyük köfteleri fırın kabına alın. Sosu için tüm malzemeyi karıştırıp köftelerin üzerine dökün. Köftelerin yanmaması için kabın üzerini önce pişirme kağıdı, ardından alüminyum folyo ile kaplayın.
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4
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25-30 dakika kontrol ederek pişirin.
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