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Tebriz Köftesi

ORTA 20 DAKİKA

İran mutfağının en ünlü köftelerinden olan Tebriz köftesi lokum gibi lezzetiyle dikkat çekiyor. Peki Tebriz köftesi nasıl yapılır? Tebriz köftesinin malzemeleri nelerdir? İşte Tebriz köftesinin tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Köfte harcı için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp 8-10 dakika yoğurun ve dinlenmesi için buzdolabına kaldırın. Dinlenen köfte harcını 4 eşit parçaya bölün.

  • 2

    Her parçayı avucunuzda açın ve içine 1 adet haşlanıp kabukları soyulmuş yumurta, 2 adet kuru erik, 1 adet ceviz ve 3-4 adet kuru üzüm koyup büyük bir top haline getirin.

  • 3

    Hazırladığınız büyük köfteleri fırın kabına alın. Sosu için tüm malzemeyi karıştırıp köftelerin üzerine dökün. Köftelerin yanmaması için kabın üzerini önce pişirme kağıdı, ardından alüminyum folyo ile kaplayın.

  • 4

    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25-30 dakika kontrol ederek pişirin.

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