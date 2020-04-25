Köfteli Soğanlı Güveç

Köfteleri hazırlamak için kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, ıslatılıp suyu sıkıldıktan sonra ufalanmış bayat ekmek içi, tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Harçtan küçük mandalina kadar parçalar koparıp yuvarlak yassı köfteler hazırlayın. Soğanları temizledikten sonra halka şeklinde doğrayın ve bir kaba alın.