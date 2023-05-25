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Sebzeli Lazanya

Sebzeli Lazanya
KOLAY

Lazanya denince akla genellikle kıymalı sosla yapılan tarifler geliyor ancak et kullanmadan da nefis bir lazanya yapabilirsiniz. İşte püf noktalarıyla sebzeli lazanya tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kabakları uzunlamasına 1 cm kalınlığında dilimleyin. Kabak, soğan ve mantarı tavaya alın. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip harlı ateşte hafifçe soteleyin.

  • 2

    1 çay kaşığı tuz ilave edip ocaktan alın. Kıyılmış közlenmiş biber ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde domates rendesi, kıyılmış taze kekik, 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberi iyice çırpın.

  • 3

    Başka bir kasede lor peyniri, kaşar peyniri, yumurta ve kalan karabiberi karıştırın. Büyük boy fırın kabını 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile yağlayın. Üzerine domates sos gezdirin.

  • 4

    Lazanya yapraklarını üç eşit gruba ayırın ve birinci grubu domates sosun üzerine yerleştirin. Üzerine sebzelerden yayıp, peynirli karışımdan gezdirin.

  • 5

    Aynı işlemi 2 kez daha tekrarlayıp, üzerine kaşar peyniri serpiştirin ve pişirme kağıdı ile kaplayın.

  • 6

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Sürenin sonunda pişirme kağıdını çıkarıp, yeniden fırına verin ve kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.

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