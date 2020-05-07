İç baklalı kereviz
Kerevizin aromatik tadı, iç baklanın besleyici dokusu ve zeytinyağının zarif uyumuyla ferah, hafif ve doyurucu bir lezzet alternatifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuru baklayı akşamdan ıslatın. Zeytinyağının yarısını tencereye alıp piyazlık doğranmış soğanı üzerine ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Islattığınız baklayı süzüp tencereye ilave edin. Üzerine 2 su bardağı soğuk su ekleyin ve hafifçe yumuşayana kadar pişirin. Diğer taraftan kerevizleri soyup 1 cm kalınlığında halkalar halinde doğrayın ve ayrı bir tencereye dizin.
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2
Üzerine kalan zeytinyağı, 1 su bardağı ılık su, portakal ve limon suyunu gezdirin. Kapağı kapalı olarak kereviz yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Üzerine suyuyla birlikte iç baklayı ekleyin. Tuzunu ayarlayın ve tenceredeki malzeme yumuşayana dek pişirin. Servis tabağına alın. Üzerine arzunuza göre limon suyu gezdirin. Dereotu ile süsleyin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.
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