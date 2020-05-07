İç baklalı kereviz

Üzerine kalan zeytinyağı, 1 su bardağı ılık su, portakal ve limon suyunu gezdirin. Kapağı kapalı olarak kereviz yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Üzerine suyuyla birlikte iç baklayı ekleyin. Tuzunu ayarlayın ve tenceredeki malzeme yumuşayana dek pişirin. Servis tabağına alın. Üzerine arzunuza göre limon suyu gezdirin. Dereotu ile süsleyin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.