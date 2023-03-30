Sofra Kebabı
Akşam yemeğine, iftar davetlerine çok yakışacak bir tarifimiz var. Sofra kebabı tarifini kreple birlikte yapabilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Harç için eti tavaya alıp suyunu salıp yeniden çekene kadar soteleyin. Yağ ve kıyılmış soğan ekleyip karıştırın. Doğranmış biberi katıp pişirmeye devam edin.
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2
Salça, tuz ve baharatları ilave edin. Bir iki çevirip ocaktan alın. Krep için tüm malzemeyi çırpma teli ile karıştırın. Karışımdan 1 çorba kepçesi dolusu alıp yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin.
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3
Malzeme bitene kadar işlemi tekrarlayın. Beşamel sos için yağ ve unu tavaya alıp unun kokusu çıkana kadar hafif kavurun. Süt ekleyip koyulaşana kadar pişirin.
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4
Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. 1 adet krep hamurunu küçük boy bir kasenin içine yerleştirin.
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5
Ortasına etli harçtan koyup kenarlarını kapatın. Fırın tepsisine ters çevirip üzerlerine beşamel sostan birer yemek kaşığı gezdirin.
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6
Kaşar peyniri serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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