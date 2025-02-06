Sardalya Tava

Geniş bir tavayı ısıtın ve içerisine zeytinyağı ekleyin. Yağ kızdıktan sonra sardalyaları sırt sırta dizerek tavaya yerleştirin. Sardalyaları yuvarlak ve sıkı bir şekilde dizerek yerleştirmeniz tavayı çevirmeyi kolaylaştırır.