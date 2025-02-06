Sardalya Tava
Sardalya Tava Tarifi: Kıtır Kıtır Deniz Keyfi! Taptaze sardalyaların özenle hazırlanan baharat karışımıyla buluştuğu bu nefis tarif, sofralarınıza pratik, lezzet dolu ve çıtır bir deneyim sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sardalyaları iyice temizleyin ve kurulayarak geniş bir kaseye alın. Üzerine tuz ve karabiber serpiştirin.
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2
Tek tek mısır ununa bulayın. Her tarafının unla kaplanmasına özen gösterin.
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3
Geniş bir tavayı ısıtın ve içerisine zeytinyağı ekleyin. Yağ kızdıktan sonra sardalyaları sırt sırta dizerek tavaya yerleştirin. Sardalyaları yuvarlak ve sıkı bir şekilde dizerek yerleştirmeniz tavayı çevirmeyi kolaylaştırır.
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4
Sardalyaların altı kızardığında (yaklaşık 5-7 dakika), düz bir tabak yardımıyla tavadan alın. Tavanın altına tekrar biraz yağ ekleyin, ardından sardalyaları çevirip diğer tarafını da kızartın.
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5
İki tarafı da altın sarısı olana kadar kızarttığınız servis tabağına alın. Sıcak olarak servis yapın.
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