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Tavada Ispanaklı ve Kremalı Somon

Tavada Ispanaklı ve Kremalı Somon
KOLAY 30 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Somonların her tarafına tuz ve karabiber serperek lezzetlendirin.
  • 2
    Geniş ve yapışmaz yüzeyli bir tavayı ocağın üzerine alın.
  • 3
    Tava ısınınca zeytinyağı ile birlikte somonların derisi altta kalacak şekilde yerleştirin.
  • 4
    Balığın derili kısmını 4 dakika kadar pişirin.
  • 5
    Ateşin ısısını orta dereceye düşürün ve somonların diğer tarafını çevirin.
  • 6
    Tavanın içindeki yağı somonların üzerine dökerek 4-5 dakika daha pişirin.
  • 7
    Somonları tavanın içinden ayrı bir tabağa aktarın. Tavanın içindeki kalıntıları kağıt bir havluyla temizleyip tavayı tekrar ocağın üzerine alın.
  • 8
    Kısık ateşte tereyağını yakmadan eritin.
  • 9
    İnce doğranmış domatesleri, sarımsakları ve kaparileri ekleyin. Birkaç dakika kavurduktan sonra kremayı ve sütü ilave edin. Birkaç kez çevirip kıyılmış ıspanakları katın. Rengi değişince önceden pişirdiğiniz somonları tavanın içine yerleştirin.
  • 10
    Tavanın içindeki sosu balıkların üzerine dökerek birkaç dakika daha pişirin ve servis yapın.

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