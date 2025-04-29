Tavada Ispanaklı ve Kremalı Somon

İnce doğranmış domatesleri, sarımsakları ve kaparileri ekleyin. Birkaç dakika kavurduktan sonra kremayı ve sütü ilave edin. Birkaç kez çevirip kıyılmış ıspanakları katın. Rengi değişince önceden pişirdiğiniz somonları tavanın içine yerleştirin.