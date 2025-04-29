Tavada Ispanaklı ve Kremalı Somon
Malzemeler
Yapılışı
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1
Somonların her tarafına tuz ve karabiber serperek lezzetlendirin.
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2
Geniş ve yapışmaz yüzeyli bir tavayı ocağın üzerine alın.
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3
Tava ısınınca zeytinyağı ile birlikte somonların derisi altta kalacak şekilde yerleştirin.
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4
Balığın derili kısmını 4 dakika kadar pişirin.
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5
Ateşin ısısını orta dereceye düşürün ve somonların diğer tarafını çevirin.
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6
Tavanın içindeki yağı somonların üzerine dökerek 4-5 dakika daha pişirin.
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7
Somonları tavanın içinden ayrı bir tabağa aktarın. Tavanın içindeki kalıntıları kağıt bir havluyla temizleyip tavayı tekrar ocağın üzerine alın.
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8
Kısık ateşte tereyağını yakmadan eritin.
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9
İnce doğranmış domatesleri, sarımsakları ve kaparileri ekleyin. Birkaç dakika kavurduktan sonra kremayı ve sütü ilave edin. Birkaç kez çevirip kıyılmış ıspanakları katın. Rengi değişince önceden pişirdiğiniz somonları tavanın içine yerleştirin.
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10
Tavanın içindeki sosu balıkların üzerine dökerek birkaç dakika daha pişirin ve servis yapın.
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