Karnıyarık
Bir gün bir akraba ziyaretinde kimin yazdığını bilmediğim bir tarif defteri gördüm ve içerisindeki tarifler ilgimi çok çekmişti, oradaki akrabalarıma tarifleri denemek istediğimi ve o defteri ödünç almak istediğimi söyledim. Daha sonrasında bireysel olarak tarifleri denediğimde gerçekten lezzet olarak çok ilgimi çekmişti. Daha sonra öğrendim ki bu tarifleri benim annemin anneannesi yazmış ve kendisi eskiden çok güzel yemek yapmasıyla anılırmış. Bu lezzeti sizlerin de denemesini istedim.
Karnıyarık İçin Malzemeler
Karnıyarık Yapılışı
-
1
Patlıcanlarımızı sap kısımlarından kesip dik bir şekilde ikiye ayırın.
-
2
Kesilen yüzeyleri fırça yardımıyla zeytinyağı ile yağlayın ve yağlı kâğıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
-
3
200 derece ızgara ayarında önceden ısıtılmış fırında, üzerleri hafifçe kızarana kadar pişirin.
-
4
Ardından fırını 190 derece alt-üst ayara getirip 15–20 dakika daha pişirmeye devam edin.
-
5
iç harcı için geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın.
-
6
Küp doğranmış soğan ve biberleri ekleyip yumuşayana kadar soteleyin.
-
7
Kıymayı ekleyip rengi değişene kadar kavurun.
-
8
Salça, toz biber, karabiber, tuz ve kimyonu ekleyip iyice karıştırın.
-
9
Küp doğranmış domatesleri ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
-
10
Daha sonra fırından çıkan patlıcanları derin bir fırın kabına alın.
-
11
Çatal yardımıyla iç kısımlarını hafifçe ezin.
-
12
Hazırladığınız kıymalı harcı patlıcanların içine doldurun.
-
13
Üzerlerine domates ve biber dilimleri yerleştirin.
-
14
Tavada kalan harçtan sos hazırlayıp karıştırın ve fırın kabına ekleyin.
-
15
Tepsiyi tekrar 190 derece fırına verin.
-
16
Üzeri kızarıp sebzeler piştikten sonra fırından çıkartıp servis yapabilirsiniz. Afiyet olsunn
