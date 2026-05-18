Karnıyarık

Bir gün bir akraba ziyaretinde kimin yazdığını bilmediğim bir tarif defteri gördüm ve içerisindeki tarifler ilgimi çok çekmişti, oradaki akrabalarıma tarifleri denemek istediğimi ve o defteri ödünç almak istediğimi söyledim. Daha sonrasında bireysel olarak tarifleri denediğimde gerçekten lezzet olarak çok ilgimi çekmişti. Daha sonra öğrendim ki bu tarifleri benim annemin anneannesi yazmış ve kendisi eskiden çok güzel yemek yapmasıyla anılırmış. Bu lezzeti sizlerin de denemesini istedim.