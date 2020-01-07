Baharat Soslu ve Narenciyeli Tavuk
Tavuk yemekleri sofralarımızın vazgeçilmezidir ama tavuğu hiç böyle yemediniz... İşte baharat soslu narenciyeli tavuk tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Baharat sosu için zencefil, yıldız anason ve tarçını bir kaba alıp üzerine zeytinyağı, nar ekşisi ve tuz ilave edip yarım saat bekletin. Portakal, mandalina ve limeyi dilimleyip yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin.
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2
Tavuk parçalarını baharatlı sosa bulayın ve narenciyelerin üzerine yerleştirin. Tepsinin üzerini önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Sürenin sonunda pişirme kağıdı ve folyoyu alıp tavuklar iyice kızarana dek pişirin.
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