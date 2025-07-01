Enginar Püreli Kuzu
Zarif ve gurme bir tabak: Enginar Püreli Kuzu, yumuşacık et ve ipeksi pürenin enfes uyumunu sunuyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Düdüklü tencereye 1 yemek kaşığı tereyağını alın. Kuşbaşı doğranmış kuzu etini ekleyin. 5 dakika kavurun. Etin üzerine iki parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. Düdüklü tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte 15 dakika pişirin.
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2
Pişen kuzu etini düdüklü tencereden alın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya kalan 1 yemek kaşığı tereyağını alın. Eti ve baharatları ilave ederek kısık ateşte 4-5 dakika kavurun.
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3
Enginar püresi için enginar çanaklarını limonlu su içinde haşlayın. Yumuşayan enginarları süzerek kaseye alın. Üzerine süt, tereyağı, tuz ilave edin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar blender'den geçirin.
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4
Servis tabağına önce enginar püresini yayın. Üzerine kavrulmuş kuzu etini yerleştirin. Tereyağlı kırmızıbiber sosunu gezdirin. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
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