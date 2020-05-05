Kuzu Etli Sarımsak Tavası
Kuzu etinin yumuşacık dokusu, sarımsağın güçlü aromasıyla birleşerek, her lokmada damaklarda unutulmaz bir iz bırakır.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Eti yıkayıp üzerini geçecek kadar su ilave edin ve suyunu iyice çekene kadar pişirin. Tereyağını ekleyip etler pembeleşene kadar kavurun. Salça ve un ilave edip, yeniden üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin.
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2
Ağır ateşte bir-iki taşım kaynatıp, taze sarmısakları baş olarak ilave edin. Tuz ve baharatları katın. Et ve sarımsak yumuşayana kadar pişirin.
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