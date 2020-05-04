Taraklı Sarma
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Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuzu pirzolaları kemiklerinden ayırın ve döverek açın. Kıymayı, kıyılmış sarımsak ve maydanozla karıştırın. İri doğranmış badem ve bütün fıstığı ilave edin.
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2
Baharat karışımı için, tüm baharatı bir kapta karıştırın ve cam kavanoza doldurun. Köftenin içine 1 tatlı kaşığı kuzu kokusu baharatı, tuz ve pul biber koyup 2-3 dakika yoğurun.
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3
Bu karışımı 15 parçaya ayırın ve her birini dövülmüş kemiksiz pirzolalara sardıktan sonra jüt ipiyle bağlayın. Bağlama işi bittikten sonra zeytinyağında kızartın ve tencereye alın.
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4
Üzerine 2 su bardağı et suyu ve 1 su bardağı sirke koyup 1 saat pişirin. Gerekirse, 1 saat sonra içinden sarmaları alıp suyu koyulaşsın diye 30-45 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.
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