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Çirli Et

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Sivas'ta çir adı verilen kayısı kurusu ile yapılan eski bir yemek olan çirli etin, yapımı oldukça kolaydır. Akşam yemeği için hemen hazırlayabileceğiniz çirli et tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kayısı ve erikleri ılık suda yarım saat bekleterek yumuşamalarını sağlayın. Yağı bir tencerede eritin. Kızan yağda kaburga etlerini kavurun. Üzerini geçmeyecek kadar sıcak su ve tuz ilave edin.

  • 2

    Yaklaşık yarım saat pişirin. Üzerine kayısı ve erikleri basın. 5 dakika daha pişirerek tencereyi ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.

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