Çirli Et
Sivas'ta çir adı verilen kayısı kurusu ile yapılan eski bir yemek olan çirli etin, yapımı oldukça kolaydır. Akşam yemeği için hemen hazırlayabileceğiniz çirli et tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kayısı ve erikleri ılık suda yarım saat bekleterek yumuşamalarını sağlayın. Yağı bir tencerede eritin. Kızan yağda kaburga etlerini kavurun. Üzerini geçmeyecek kadar sıcak su ve tuz ilave edin.
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2
Yaklaşık yarım saat pişirin. Üzerine kayısı ve erikleri basın. 5 dakika daha pişirerek tencereyi ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.
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