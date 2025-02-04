Fırında Sardalya
Fırında sardalya ile sofralarınıza sağlık ve lezzet katın! Kolay hazırlanışı ve enfes tadıyla hem pratik hem de besleyici bir seçenek.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sardalyaları temizleyin. Soğuk su altında yıkayarak fazla suyunu süzgeç yardımıyla süzün.
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2
Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Sardalyaları yan yana, tek sıra halinde tepsiye dizin. Üzerine zeytinyağı, limon suyu gezdirin. Doğranmış sarımsak, tuz ve karabiberi serpin.
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3
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika balıklar iyice pişip üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin.
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4
Servis için maydanozları ince doğrayın. Fırından çıkan sardalyaların üzerine alın. Limon dilimleri de ilave ederek sıcak olarak servis yapın.
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