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Fırında Sardalya

Fırında Sardalya
ORTA

Fırında sardalya ile sofralarınıza sağlık ve lezzet katın! Kolay hazırlanışı ve enfes tadıyla hem pratik hem de besleyici bir seçenek.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Sardalyaları temizleyin. Soğuk su altında yıkayarak fazla suyunu süzgeç yardımıyla süzün.

  • 2

    Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Sardalyaları yan yana, tek sıra halinde tepsiye dizin. Üzerine zeytinyağı, limon suyu gezdirin. Doğranmış sarımsak, tuz ve karabiberi serpin.

  • 3

    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika balıklar iyice pişip üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin.

  • 4

    Servis için maydanozları ince doğrayın. Fırından çıkan sardalyaların üzerine alın. Limon dilimleri de ilave ederek sıcak olarak servis yapın.

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