Kuskuslu Somon
Kuskuslu Somon, mutfaktaki zarif dokunuşunuz olacak!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Somonu küp doğrayın. Zeytinyağı, limon suyu, zencefil, soğan, beyaz biber ve tuzu iyice karıştırın. Karışıma somon ilave edip, 3 saat buzdolabında marine edin.
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2
Ayrı bir tencerede 3-4 su bardağı suyu kaynatın. Kuskus ekleyip, 10 dakika haşlayın. Suyunu süzdürün. Salatalıkları kabuklarıyla birlikte küp doğrayıp kuskusa ilave edin. Kıyılmış dereotu ve tuz ekleyip karıştırın.
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3
Servis tabağına alıp, üzerine somonu yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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