Kadınbudu Köftenin Dağılmaması İçin Ne Yapabilirim?

Un ve çırpılmış yumurtayı ayrı kaplara alın. Kızartma tavasına 1 parmak yüksekliğinde yağ koyun. Şekil verdiğiniz köfteleri önce una ardından yumurtaya ve tekrar una batırıp bekletmeden kızartın.

Kadınbudu köfte için kullanacağınız harcın içerisindeki kıyma yağlı bir kıyma olmalı. Pirinç haşlarken tam haşlamamak harcın daha iyi yapışmasını sağlar. İçerisine koyduğunuz yumurta harcı bağlar ve dağılmayı önler.

Kadınbudu Köftede Galeta Unu Kullanılır Mı?

Kadınbudu köftede genellikle normal un kullanılır. Diyette olanlar içerisine rahatlıkla galeta unu da kullanabilirler. Galeta unu harcın da dağılmasını önleyecektir.

Kadınbudu Köfte Buzlukta Saklanır Mı?

Hazırladığınız kadınbudu köfte harcını buzdolabınızda kapalı bir kap içerisinde rahatlıkla saklayabilirsiniz. Pişirdiğiniz kadınbudu köfteleri yine hava geçirmeyen bir kaba alarak uzun süre buzdolabında bozulmadan saklayabilirsiniz.