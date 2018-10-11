Soğan Çanaklarında Maş Fasulyesi ve Taze Yer Fıstığı

Sote yer fıstığı için yer fıstığı, zeytinyağı, tuz ve karabiberi birkaç dakika soteleyip ocaktan alın ve sirke ilave edip karıştırın. Ilınana dek biraz dinlendirin. Soğanları dik olarak ikiye kesin. Izgara için kullanılan bir tavayı ısıtın.