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Bademli Brokoli

KOLAY 15 DAKİKA

Sofralarınızı renklendirecek, midelerinizi şenlendirecek nefis Brokoli tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Brokoliyi yıkayıp çiçeklerine ayırın. 10-15 dakika buharda haşlayın ve bekletmeden buzlu suya atın. Bir dakika bekletip sudan alarak servis tabağına aktarın. Bademleri küçük bir kaba alıp üzerini geçecek kadar su ilave edin ve ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan birkaç dakika sonra ocaktan alın. Suyunu süzüp kabuklarını çıkarın.

  • 2

    Daha sonra yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Karıştırarak rengi dönene dek kavurun ve brokolinin üzerine ekleyin. Zeytinyağını küçük bir kaba alıp üzerine tuz ve toz şeker ilave edin. Arzunuza göre limon suyu, balzamik sirke ve nar ekşisi ekleyerek karıştırın. Hazırlanan sosu brokolinin üzerine gezdirerek servis yapın.

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