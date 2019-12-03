Bademli Brokoli

Daha sonra yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Karıştırarak rengi dönene dek kavurun ve brokolinin üzerine ekleyin. Zeytinyağını küçük bir kaba alıp üzerine tuz ve toz şeker ilave edin. Arzunuza göre limon suyu, balzamik sirke ve nar ekşisi ekleyerek karıştırın. Hazırlanan sosu brokolinin üzerine gezdirerek servis yapın.