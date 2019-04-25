Kuzu Sarması

Harç için pirinci ıslatın. Eritilmiş tereyağında kavurup tuzunu ayarlayın. Et suyu ve tuz ilave edip pişmeye bırakın. Suyunu çekip göz göz olunca antep fıstığı ve kuş üzümü ilave edin. Harmanlayıp, ocaktan alın. Daha sonra demlenmeye bırakın.