Kuzu Sarması
Akşam yemekleri için kuzu sarması tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pirzolaları teker teker streç filmin arasında döverek inceltin.
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2
Harç için pirinci ıslatın. Eritilmiş tereyağında kavurup tuzunu ayarlayın. Et suyu ve tuz ilave edip pişmeye bırakın. Suyunu çekip göz göz olunca antep fıstığı ve kuş üzümü ilave edin. Harmanlayıp, ocaktan alın. Daha sonra demlenmeye bırakın.
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3
1 parça kuzu pirzolayı düz bir zemine yerleştirin. Ortasına 1 tatlı kaşığı soğuyan pilavdan yerleştirin ve biraz kaşar peyniri serpiştirin. Rulo şeklinde sarıp, yağlanmış fırın tepsisine koyun. Kalan kuzu pirzolaları da aynı şekilde hazırlayıp, üzerlerine fırça yardımıyla eritilmiş tereyağı sürün.
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4
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin.
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