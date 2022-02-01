Ev Yapımı Burger Tarifi
Burger, son yıllarda restoranların menülerinde en gözde seçeneklerin başında geliyor. Peki evinizde de restoranlardaki gibi kocaman köfteli, bol sulu gurme burgerler yapmaya ne dersiniz? İşte iştah açıcı görüntüsü ve lezzetiyle ev yapımı burger tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Köfte için eti keskin bir bıçak ya da zırh yardımıyla iri parçalar halinde kıyın. Tuz ve karabiberi ekleyerek sadece bir kez karıştırın. Köfte harcını yoğurmadan iki eşit parçaya bölün.
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2
Ellerinizi ıslattıktan sonra yuvarlak ve kalın köfteler hazırlayın. Izgara ya da döküm tavayı kızdırarak ayçiçeği yağı ile yağlayın. Fazlasını bir kağıt havlu yardımıyla alın.
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3
Damak tadınıza ve arzu ettiğiniz pişme derecesine göre ortalama her bir tarafını üçer dakika kadar pişirin. Köfte için eti keskin bir bıçak ya da zırh yardımıyla iri parçalar halinde kesin.
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4
Tuz ve karabiberi ekleyerek sadece bir kez karıştırın. Köfte harcını yoğurmadan iki eşit parçaya bölün. Ellerinizi ıslattıktan sonra yuvarlak ve kalın köfteler hazırlayın.
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5
Izgara ya da döküm tavayı kızdırarak ayçiçeği yağı ile yağlayın. Damak tadınıza ve arzu ettiğiniz pişme derecesine göre ortalama her bir tarafını üçer dakika kadar pişirin.
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6
Servis için hamburger ekmeklerini yağlanmış ızgara ya da tavada ısıtın. Alt kısımda kullanacağınız ekmeklerin üzerlerine domates sos sürün. Üzerine göbek marul, domates, salatalık, köfte, cheddar peyniri ve soğanı pay ederek yerleştirin.
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7
Diğer ekmek parçalarını üzerine yerleştirip sıcak olarak servis yapın.
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