Tajin
Kuzey Afrika mutfağının eşsiz yemeği tajin, yavaş pişirme tekniğiyle et ve sebzelerin tüm aromasını ortaya çıkarıyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuru üzümleri bir kaseye alın, üzerine sıcak su ekleyerek yumuşamaya bırakın. Pirinci ayrı bir kaba alın, üzerine sıcak su ekleyerek 10 dakika bekletin.
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2
Havuçların kabuklarını soyup ince uzun doğrayın. Soğanı elma dilimi şeklinde, biberleri parmak boyutunda doğrayın. Domatesleri ortadan ikiye kesin. Chili biberi ince halkalar halinde doğrayın. Sarımsakları rendeleyin veya ezin.
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3
Limon otunu 2-3 parçaya bölüp bıçak yardımıyla hafifçe ezin. Tajin kabına veya kapaklı güveç tencerenin iç tabanına koyun. Üzerine süzülmüş pirinci yayın.
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4
Pirincin üzerine aralıklı olarak tavukları, havuçları, biberleri, soğanları, domatesleri ve chili biberi yerleştirin.
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5
Zerdeçal, tarçın, toz kırmızı biber, tuz ve karabiberi serpiştirin. Kuru üzümleri ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.
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6
Sıcak suyu ve limon suyunu üzerine gezdirin. Tajinin kapağını kapatın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30-40 dakika kapağını açmadan pişirin. Taze kişniş yapraklarıyla süsleyerek sıcak servis yapın.
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