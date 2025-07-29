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Tajin

Tajin
KOLAY 20 DAKİKA

Kuzey Afrika mutfağının eşsiz yemeği tajin, yavaş pişirme tekniğiyle et ve sebzelerin tüm aromasını ortaya çıkarıyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kuru üzümleri bir kaseye alın, üzerine sıcak su ekleyerek yumuşamaya bırakın. Pirinci ayrı bir kaba alın, üzerine sıcak su ekleyerek 10 dakika bekletin.
  • 2
    Havuçların kabuklarını soyup ince uzun doğrayın. Soğanı elma dilimi şeklinde, biberleri parmak boyutunda doğrayın. Domatesleri ortadan ikiye kesin. Chili biberi ince halkalar halinde doğrayın. Sarımsakları rendeleyin veya ezin.
  • 3
    Limon otunu 2-3 parçaya bölüp bıçak yardımıyla hafifçe ezin. Tajin kabına veya kapaklı güveç tencerenin iç tabanına koyun. Üzerine süzülmüş pirinci yayın.
  • 4
    Pirincin üzerine aralıklı olarak tavukları, havuçları, biberleri, soğanları, domatesleri ve chili biberi yerleştirin.
  • 5
    Zerdeçal, tarçın, toz kırmızı biber, tuz ve karabiberi serpiştirin. Kuru üzümleri ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.
  • 6
    Sıcak suyu ve limon suyunu üzerine gezdirin. Tajinin kapağını kapatın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30-40 dakika kapağını açmadan pişirin. Taze kişniş yapraklarıyla süsleyerek sıcak servis yapın.

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