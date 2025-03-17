Fırınlanmış Dana Bonfile

Soğan turşusu için soğanı halka doğrayın. Cam bir kavanozun içerisinde soğan halkalarını sirke, toz şeker ve tuz ekleyerek karıştırın. Bir kenarda 25 dakika bekletin. Balzamik sos için tereyağını eritin ve hafifçe koyulaşana kadar pişirin. Balsamik sirkeyi ekleyin ve bir tutam tuzla tatlandırın. Servis tabağına brokoli püresini yayıp üzerine dilimlenmiş dana bonfileleri yerleştirin. Yanına anna patates, soğan turşusu ve sos ilave ederek servis yapın.