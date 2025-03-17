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Fırınlanmış Dana Bonfile

Fırınlanmış Dana Bonfile
ZOR 40 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Dana bonfileyi 3 parmak kalınlığında dilimleyin. Üzerlerine tuz ve karabiber ekleyin. Bir kasede tane hardalı zeytinyağı ile karıştırarak bonfilelerin her iki tarafına sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 12-15 dakika pişirin.
  • 2
    Brokoli püresi için brokoliyi çiçeklerine ayırarak geniş bir tencere alın. Üzerini geçecek kadar su ve yarım çay kaşığı tuz ekleyin. Yumuşayana kadar haşlayın ve süzün. Haşlanmış brokoliyi tereyağı, krema, kalan tuz ve muskat ile blender'de çekin. Pürüzsüz bir hale getirin.
  • 3
    Anna patates için patateslerin kabuklarını soyun. İnce dilimleyerek tereyağı, tuz ve karabiberle harmanlayın. Döküm bir tavaya patates dilimlerini kat
    kat olacak şekilde dizin. Orta ısıda 8-10 dakika pişirin. Ardından önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin.
  • 4
    Soğan turşusu için soğanı halka doğrayın. Cam bir kavanozun içerisinde soğan halkalarını sirke, toz şeker ve tuz ekleyerek karıştırın. Bir kenarda 25 dakika bekletin. Balzamik sos için tereyağını eritin ve hafifçe koyulaşana kadar pişirin. Balsamik sirkeyi ekleyin ve bir tutam tuzla tatlandırın. Servis tabağına brokoli püresini yayıp üzerine dilimlenmiş dana bonfileleri yerleştirin. Yanına anna patates, soğan turşusu ve sos ilave ederek servis yapın.

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