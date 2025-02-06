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Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Limonlu, sardalyalı tagliatelle

Limonlu, Sardalyalı Tagliatelle

Limonlu, Sardalyalı Tagliatelle
ORTA

Limonlu, Sardalyalı Tagliatelle Tarifi: Ferahlatıcı limon aroması ve taptaze sardalyaların İtalyan usulü tagliatelle ile buluştuğu bu eşsiz tarif, sofralarınıza deniz esintisi getiriyor. Pratik adım adım anlatımıyla, deniz ürünleri ve makarna severler için vazgeçilmez bir lezzet deneyimi sunuyor!

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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