Limonlu, Sardalyalı Tagliatelle
Limonlu, Sardalyalı Tagliatelle Tarifi: Ferahlatıcı limon aroması ve taptaze sardalyaların İtalyan usulü tagliatelle ile buluştuğu bu eşsiz tarif, sofralarınıza deniz esintisi getiriyor. Pratik adım adım anlatımıyla, deniz ürünleri ve makarna severler için vazgeçilmez bir lezzet deneyimi sunuyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Geniş bir tencerede tuzlu suyu kaynatın ve makarnayı hafif diri kalacak kadar haşlayın. Suyunu süzdükten sonra biraz zeytinyağı ekleyip karıştırın, kenara alın.
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2
Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Sarımsakları ekleyip soteleyin. Kiraz domatesleri ikiye bölün ve tavaya alın. Yumuşayana kadar pişirin.
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3
Üzerine sardalyaları ilave edin ve hafifçe parçalayarak karıştırın.
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4
Limon kabuğu rendesi ve limon suyunu tavaya ekleyin, iyice karıştırın.
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5
Haşlanmış makarnayı tavaya alın ve sosla iyice karıştırın. Üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpin. İnce doğranmış fesleğen ile süsleyerek servis yapın.
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