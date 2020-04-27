Nohudu bir gece önceden bol tuzlu su ile ıslatın. Ertesi gün iyice yıkayıp yeniden tencereye alın. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Ayrı bir yerde eti, suyunu salıp yeniden çekene kadar kavurun. Yarım çay bardağı sıcak su ekleyip yumuşayana kadar pişirin.