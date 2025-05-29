Annemin Bayram Tabağı
Bayramın en güzel hatırası sofrada saklı: Annemin özenle hazırladığı bayram tabağı, sevgiyle yoğrulmuş geleneksel tatları bir araya getiriyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pirzola için pirzola, tuz ve karabiber dışında kalan malzemeyi iyice karıştırın. Pirzolaların her tarafına yedirerek sürün. Üzerini streç filmle kaplayıp bir gece ya da en az bir saat buzdolabında dinlendirin. Sürenin sonunda yapışmaz yüzeyli tavada ve yağsız olarak önlü arkalı kızarana kadar pişirin. Tuz ve karabiber serpin.
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2
Bulgur pilavı için tereyağı ve zeytinyağını tencereye alıp tereyağı eriyene kadar ısıtın. Şehriye ilave edip pembeleşene kadar karıştırarak kavurun. Et suyu ve suyu ekleyin. Kaynayana kadar harlı, kaynamaya başladıktan sonra kısık ısıda ve suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp karabiber ve kıyılmış yeşillikleri ilave edin. Harmanlandıktan sonra 5 dakika dinlendirin ve servis yapın.
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3
Patates püresi için patatesleri tuz eklediğiniz bol suda yumuşayana kadar haşlayın. Kabuklarını temizleyip geniş bir kaba alın. Tereyağı ilave edip ezerek karıştırın. Ezerken bir taraftan da oda ısısındaki sütü ekleyin. Tuz, zerdeçal, muskat, toz kırmızıbiber ve haspiri katıp iyice karıştırın. Pirzola, bulgur pilavı ve püreyi tabağa alıp sıcak olarak servis yapın.
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