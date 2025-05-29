Annemin Bayram Tabağı

Pirzola için pirzola, tuz ve karabiber dışında kalan malzemeyi iyice karıştırın. Pirzolaların her tarafına yedirerek sürün. Üzerini streç filmle kaplayıp bir gece ya da en az bir saat buzdolabında dinlendirin. Sürenin sonunda yapışmaz yüzeyli tavada ve yağsız olarak önlü arkalı kızarana kadar pişirin. Tuz ve karabiber serpin.