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Balık Köftesi

Balık Köftesi
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Balık köftesi, İskandinav ülkelerinde ve Avrupa'da sık sık tüketilir. Zihinsel gelişimi destekleyen bir besindir. Balık sevmeyen çocuklara da üstelik balık köftesi tarifiyle balık yedirebilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Derin bir kapta haşlanmış balık, haşlanmış ve ezilmiş patates, doğranmış taze soğan, yaban turbu sosu, ufalanmış ekmek içi, yumurta, tuz ve karabiberi iyice karıştırın.

  • 2

    Harcı 8 parçaya bölüp elinizde yassı, yuvarlak köfteler hazırlayın. Unlanmış tepsiye aralıklı olarak yerleştirip 15 dakika derin dondurucuda dinlendirin.

  • 3

    Sürenin sonunda az miktarda ısıtılmış yağda önlü arkalı hafif kızarana kadar pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip dilimlenmiş limon ve yaban turbu sosu le birlikte servis yapın.

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