Balık Köftesi
Balık köftesi, İskandinav ülkelerinde ve Avrupa'da sık sık tüketilir. Zihinsel gelişimi destekleyen bir besindir. Balık sevmeyen çocuklara da üstelik balık köftesi tarifiyle balık yedirebilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Derin bir kapta haşlanmış balık, haşlanmış ve ezilmiş patates, doğranmış taze soğan, yaban turbu sosu, ufalanmış ekmek içi, yumurta, tuz ve karabiberi iyice karıştırın.
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2
Harcı 8 parçaya bölüp elinizde yassı, yuvarlak köfteler hazırlayın. Unlanmış tepsiye aralıklı olarak yerleştirip 15 dakika derin dondurucuda dinlendirin.
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3
Sürenin sonunda az miktarda ısıtılmış yağda önlü arkalı hafif kızarana kadar pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip dilimlenmiş limon ve yaban turbu sosu le birlikte servis yapın.
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