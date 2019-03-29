Tavada Biberli Et

Yağından ve sinirinden ayrılmış eti jülyen şeklinde doğrayıp, bir kaba alın. Üzerine ayçicek yağı gezdirip, 1 gün dinlendirin. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı ısıttıktan sonra, dinlenmiş eti koyun ve rengi dönene kadar soteleyin. Jülyen doğranmış biberleri ve soğanı ilave edip, sotelemeye devam edin.