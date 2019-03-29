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Tavada Biberli Et

Tavada Biberli Et
ORTA 20 DAKİKA

Et yemeği sevenleri yalnız bırakmayan Sofra'da lezzeti ve kolay yapımı ile Tavada Biberli Et tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Yağından ve sinirinden ayrılmış eti jülyen şeklinde doğrayıp, bir kaba alın. Üzerine ayçicek yağı gezdirip, 1 gün dinlendirin. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı ısıttıktan sonra, dinlenmiş eti koyun ve rengi dönene kadar soteleyin. Jülyen doğranmış biberleri ve soğanı ilave edip, sotelemeye devam edin.

  • 2

    Biberlerin rengi döndükten sonra, kıyılmış sarımsak ve beyaz biberi katın. 1-2 kez çevirdikten sonra soya sosu ile kremayı ekleyin. Şöyle bir çevirdikten sonra tavayı ocaktan alın ve sıcak servis yapın.

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