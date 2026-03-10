Beğendi Yatağında Kuzugöbeği Mantarı ve Patates

Servis tabağına beğendiyi yayın. Üzerine fırınlanmış patates ve sotelenmiş mantarları koyun. Taze nane yaprakları ve fasulye filizleri ekleyin. Biberiye serpip servis yapın.

Kuzugöbeği Mantarı En Çok Nerede Bulunur?

Bu mantar türü yağışlı ve nemli ortamları sevdiği için en çok Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerimizde bulunur.

Kuzugöbeği Hangi Aylarda Bulunur?

Kuzugöbeği genellikle ilkbahar aylarında bulunur. Özellikle şubat sonu ve haziran başında yağmurlu ılık havalardan sonra çıkar.