Beğendi Yatağında Kuzugöbeği Mantarı ve Patates
Mevsimin en lezzetli kuzugöbeği mantarını, klasik bir dokunuşla patates beğendi üzerinde servis ediyoruz. İşte adım adım hazırlayabileceğiniz, sunumu şık ve lezzeti garanti kuzugöbeği mantarlı beğendi tarifi!
Beğendi Yatağında Kuzugöbeği Mantarı ve Patates Malzemeleri
Beğendi Yatağında Kuzugöbeği Mantarı ve Patates Yapılışı
-
1
Patatesleri ikiye bölün. Pişirme kağıdıyla kaplanmış fırın tepsisine yayın. Üzerine zeytinyağı ve tuz gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika kızarana kadar pişirin.
-
2
Beğendi için tereyağını bir tavada eritin. Üzerine un ekleyin ve rengi dönene dek kavurun. Sürekli karıştırarak sütü ekleyin. Karışım muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın. Közlenmiş patlıcan, rendelenmiş kaşar peyniri, karabiber ve tuzu ilave edip karıştırın.
-
3
Mantarları temizleyin. Geniş bir tavaya tereyağını koyup eritin. Mantarları ekleyip yüksek ısıda 3-4 dakika çevirerek soteleyin. Suyunu bırakıp geri çekmeye başladığında tuz ve karabiber ekleyin.
-
4
Servis tabağına beğendiyi yayın. Üzerine fırınlanmış patates ve sotelenmiş mantarları koyun. Taze nane yaprakları ve fasulye filizleri ekleyin. Biberiye serpip servis yapın.
Kuzugöbeği Mantarı En Çok Nerede Bulunur?
Bu mantar türü yağışlı ve nemli ortamları sevdiği için en çok Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerimizde bulunur.
Kuzugöbeği Hangi Aylarda Bulunur?
Kuzugöbeği genellikle ilkbahar aylarında bulunur. Özellikle şubat sonu ve haziran başında yağmurlu ılık havalardan sonra çıkar.
Sofra’da Bu Ay
- Misafire Son Dakika İkramları
- Tam Kıvamında Kolay Kekler
- Çay Saatine Tuzlu Atıştırmalıklar