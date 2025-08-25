Sini Köftesi
İnce bulgur ve kıymanın özenle yoğrulup tepsiye serildiği sini köftesi, hem doyurucu hem de geleneksel sofraların en özel lezzetlerinden biri.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
İç harcı için yemeklik doğranmış soğanı tereyağında soteleyin. Kıyma ekleyip kavurun. Tuz, toz kırmızıbiber, karabiber, köfte baharatı ve ceviz ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
-
2
Dışı için bulguru geniş bir kaba alın. Üzerine pul biber ve tuz ekleyin. Azar azar ılık su ilave edip, harç birbirini tutmaya başlayana dek yoğurun. Kıyma ve yumurta akı ekleyip yoğurun. Harcı iki eşit parçaya bölüp, bir parçasını yağlanmış orta boy yuvarlak fırın tepsisine yayın.
-
3
İç harcı yerleştirip, kalan dış harcı yayın.
-
4
Üzeri için biber salçası ile zeytinyağını çırpıp tepsinin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Dilimleyip, dilerseniz file Antep fıstığı ile süsleyip servis yapın.
