Giriş Yap Üye ol
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Porçini mantarlı hamburger

Porçini Mantarlı Hamburger

Porçini Mantarlı Hamburger
ORTA 10 DAKİKA 1 KİŞİLİK

Sürekli etle yapılan burgerlerden sıkıldıysanız bu tarifimiz tam size göre. Farklı bir hamburger deneyimi arayanlar için mükemmel bir seçim olacak porçini mantarlı hamburger tarifimiz. Tadı damağınızda kalacak bu tarifi hemen denemelisiniz!

Porçini Mantarlı Hamburger İçin Gerekli Malzemeler

Porçini Mantarlı Hamburger Yapılışı

  • 1

    Lahana turşusu için mor lahanayı ince doğrayın. Derin bir kaba lahana, elma sirkesi ve tuzu alın. Hafif sulanana kadar elinizle ovup kenara alın.

  • 2

    Porçini mantarlarını boyuna ince doğrayın. Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Dilimlenmiş porçini mantarlarını ekleyin. Karabiber ve tuz serpiştirip 2-3 dakika soteleyin.

  • 3

    Hamburger ekmeğini kızartmak için bir tavada tereyağını eritin. Ortadan ikiye kestiğiniz hamburger ekmeklerinin iç yüzeylerini tavaya yerleştirerek bastırın. Yaklaşık 1-2 dakika hafifçe kızartın.

  • 4

    Yarım avokadoyu soyup uzunlamasına ince dilimleyin. Marul yapraklarını yıkayıp hazırlayın.

  • 5

    Sos için küçük bir kasede bal, domates sos ve worcestershire sosu karıştırın.

  • 6

    Hamburger ekmeğin alt kısmına marul yapraklarını yerleştirin. Üzerine mantarları koyun. Lahana turşusu ve avokado dilimlerini yerleştirin. Sosu gezdirin. Dilediğiniz şekilde süsleyin. Ekmeğin üst kısmını kapatıp servis yapın.

    Porçini Mantarı Nerede Yetişir?

    Porçini mantarı ülkemizde Sinop, Kastamonu gibi şehirlerde yetişir. Genellikle Karadeniz ve Marmara bölgesinde olur.

    Hamburger 1 Gün Sonra Yenir Mi?

    Hamburgeri kapalı ve hava almayan bir kaba koyarak 1 gün sonra tüketebilirsiniz.

    AŞÇININ NOTU
    Ev yapımı domates sos tarifi için www.sofra.com.tr web adresimize bakabilirsiniz.

Sofra’da Bu Ay

  • Misafire Son Dakika İkramları
  • Tam Kıvamında Kolay Kekler
  • Çay Saatine Tuzlu Atıştırmalıklar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Paella
ORTA 15 DAKİKA

Paella

Fellah Köftesi
KOLAY 20 DAKİKA

Fellah Köftesi

Köz Patlıcanlı Pratik Lahmacun
KOLAY 15 DAKİKA

Köz Patlıcanlı Pratik Lahmacun

Nohutlu Tavuklu Pilav Tarifi
KOLAY

Nohutlu Tavuklu Pilav Tarifi