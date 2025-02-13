Bal Kabaklı Vanilyalı Pirinç Lapası
Bal Kabaklı Vanilyalı Pirinç Lapası: Bal kabağının sıcak dokunuşu ve vanilyanın zarif aromasıyla, her kaşıkta yumuşacık bir lezzet şöleni!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Servis için kabakların baş kısımlarını kapak yapmak için kesip kenara alın. İçlerini oyup temizleyin.
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2
Bal ve tarçını bir kapta karıştırıp hazırladığınız kabak kaselerinin içine sürün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 5-10 dakika pişirin.
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3
Derin bir tencereye süt, haşlanmış pirinç, şeker, bal kabağı püresi koyun. Orta ateşte kaynamaya başlayınca altını kısın. Sık sık karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan alıp vanilyayı da ekleyip, karıştırın.
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4
Hazırladığınız karışımı kabak kaselere doldurun. Bal gezdirip tarçın serpin. Arzuya göre aronya, haşhaş tohumu ve biberiye ile servis yapın.
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