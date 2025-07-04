Yufkalı Damat Paçası

Tavuk için tavuk bagetleri bir tencereye alın. Üzerine iri doğranmış havuç, dörde bölünmüş soğan ve defne yaprağını ekleyin. Tavukların üzerini geçecek kadar su ilave edin. Orta ateşte iyice yumuşayana kadar haşlayın. Bir tabağa alıp soğumaya bırakın ve didikleyin. Tavuk suyunu süzüp bir kenara ayırın.