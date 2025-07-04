Yufkalı Damat Paçası
Yufkaların arasına gizlenen nefis tavuk lezzetiyle, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan özel bir tarif: Yufkalı Damat Paçası sofralarınıza lezzet ve zarafet katacak!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuk için tavuk bagetleri bir tencereye alın. Üzerine iri doğranmış havuç, dörde bölünmüş soğan ve defne yaprağını ekleyin. Tavukların üzerini geçecek kadar su ilave edin. Orta ateşte iyice yumuşayana kadar haşlayın. Bir tabağa alıp soğumaya bırakın ve didikleyin. Tavuk suyunu süzüp bir kenara ayırın.
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2
Yufkalar için fırın tepsisini yağlayın. Yufkaların aralarına eritilmiş tereyağı sürerek üst üste dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarıp hafif soğumaya bırakın.
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3
Beşamel sos için küçük bir tencereye unu koyup kısık ateşte hafifçe kavurun. Yoğurt, yumurta sarısı, ezilmiş sarımsak ve tuzu ekleyip çırpın. Tavuk suyunu azar azar ilave ederek topaklanmaması için sürekli karıştırın. Orta ateşte kaynayana kadar pişirin. Ocağın altını kapatın ve sirkeyi ekleyip karıştırın.
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4
Fırından çıkan yufkaların üzerine kenara ayırdığınız tavuk suyundan 1 çorba kepçesi gezdirin. Beşamel sosun yarısını yufkaların üzerine dökün ve eşit şekilde yayın. Üzerine didiklenmiş tavukları serpiştirin. Kalan beşamel sosu tavuğun üzerine gezdirin ve iyice yayın.
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5
Üzeri için küçük bir tavada tereyağını eritin. Pul biberi ekleyip hafifçe kızdırın. Yemeğin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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