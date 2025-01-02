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Tavuklu Biryani

Tavuklu Biryani

Kolay tarifi ile tavuklu biryani lezzetini mutlaka deneyin.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Basmati pirincini soğuk suyla birkaç kez yıkayın ve süzün. Tencerede su, tuz, karanfil, tarçın ve kakule ile pirinci yarı pişmiş olacak şekilde haşlayın (tam pişirmeyin). Süzüp kenara alın.

  • 2

    Tavukları yoğurt, zerdeçal, toz biber, kimyon, köri, sarımsak ve zencefille harmanlayıp marine edin.

  • 3

    Bir tencerede zeytinyağını ısıtın, soğanları altın rengi olana kadar kavurun. Marine edilmiş tavuğu ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

  • 4

    Derin bir tencereye tereyağını koyup üzerine sırayla bir kat pirinç, bir kat tavuk yerleştirin. Katmanlar arasında safranlı süt gezdirin. Tüm malzemeleri kat kat yerleştirdikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 20 dakika pişirin. Üzerini taze kişnişle süsleyerek yoğurtlu bir sos veya salatayla servis yapın.

  • 5

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