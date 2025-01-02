Tavuklu Biryani

Derin bir tencereye tereyağını koyup üzerine sırayla bir kat pirinç, bir kat tavuk yerleştirin. Katmanlar arasında safranlı süt gezdirin. Tüm malzemeleri kat kat yerleştirdikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 20 dakika pişirin. Üzerini taze kişnişle süsleyerek yoğurtlu bir sos veya salatayla servis yapın.