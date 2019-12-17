Kış Kabağı Dolması

Balkabağının kabuklarını soyun ve tepesinden kapak kesip, içini oyun. Büyükçe bir tencerenin içine tereyağı koyup eritin ve balkabağını çevire çevire her tarafını kızartın. Ayrı bir tencereye aldığınız sıvı yağda yıkanmış ve süzülmüş pirinci hafif kavurun. Sıcak suyu katın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Başka bir tencerede eti kendi suyunda kavurun ve pişen pirincin üzerine boşaltın.